Осенний призыв в 2026 году: когда начинается набор в армию и что нужно знать

С 1 января 2026 года призыв в армию стал круглогодичным, и за этот год планируется призвать на службу 261 тыс. человек. В рамках осенней кампании военкоматы начнут отправлять новобранцев в части. Когда пройдет осенняя отправка к месту службы, как к ней подготовиться и что еще важно знать — в материале ИС “Вести”.

Какого числа начинается и заканчивается осенний призыв в 2026 году

С начала 2026 года призывные мероприятия проходят в течение всего года. При этом отправка призывников к месту службы сохраняется в прежние периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Так, повестка может прийти в любое время, медкомиссия может быть пройдена заранее, но осенняя отправка к месту службу будет проходить в период с начало октября до конца декабря.

Из общих сроков имеются исключения: для призывников из районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря, а для проживающих в сельской местности — с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники теперь отправляются к месту службы только раз в год в период весенней кампании, с 1 мая по 15 июля.

Срок службы в армии по осеннему призыву

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 закона “О воинской обязанности и военной службе” срок срочной военной службы не меняется и составляет один календарный год, то есть 12 месяцев. Период службы стартует с момента прибытия призывника на сборный пункт и заканчивается в день его исключения из списка части.

Кого призовут осенью 2026 года

Призывной возраст

В России установлен возраст граждан, которые могут подлежать призыву на срочную службу, — от 18 до 30 лет. Ранее, до 2024 года, верхний возрастной предел составлял 27 лет. С того времени нижний порог остался без изменений, хотя предлагалось повысить его до 21 года.

Категории годности к военной службе

В ходе призыва в армию призывник проходит медицинское освидетельствование. На основе состояния здоровья ему присваивается одна из пяти категорий годности. При этом у многих заболеваний есть критерии, при которых гражданин может быть освобожден от службы, например, стадия и длительность болезни.

Категория “А”: годен к военной службе без ограничений. Означает, что россиянин полностью здоров и может служить во всех родах войск, включая спецподразделения, ВДВ, морскую пехоту и флот. Она подразделяется на несколько подкатегорий:

“А1” — абсолютно здоров;

“А2” — перенесенные травмы или заболевания не мешают службе, но есть небольшие ограничения;

“А3” — некоторые ограничения в связи с незначительными проблемами со зрением;

“А4” — небольшие отклонения и ограничения по нагрузке, например, из-за плоскостопия.

Категория ”Б”: годен к срочной военной службе с незначительными ограничениями. Призывник имеет некоторые проблемы со здоровьем, которые не считаются помехой: сколиоз или плоскостопие второй степени, близорукость до шести диоптрий и тому подобное. В этом случае он ограничивается в выборе рода войск. Подкатегории:

“Б1” — есть легкие заболевания или физические отклонения, которые не препятствуют службе в определенных войсках: пограничных, специального назначения, воздушно-десантных и так далее;

“Б2” — незначительные проблемы со здоровьем, которые ограничивают службу в войсках с экстремальными нагрузками, но позволяют служить в других подразделениях: инженерных, подводном флоте, ракетных или танковых войсках и других;

“Б3” — умеренные проблемы со здоровьем, исключающие службу в боевых подразделениях, и ограничения, которые связаны с физическими нагрузками и работой в условиях повышенного риска;

“Б4” — заметные проблемы со здоровьем, которые допускают службу только с минимальной физической нагрузкой, например, в радиотехнических или войсках связи.

Категория “В”: ограниченно годен. Россиянин зачисляется в запас, не несет военную службу в мирное время, но может быть призван в военное. Категория присваивается на основании документа, содержащего перечень заболеваний и их степени, которые влияют на годность, — “Расписание болезней”.

Категория “Г”: временно не годен. Присваивается призывникам, у которых выявлены временные состояния здоровья, которые препятствуют прохождению военной службы на момент освидетельствования. Для лечения гражданам предоставляется отсрочка от шести до 12 месяцев. В случае военного положения военнообязанные не подлежат мобилизации, но могут быть призваны после восстановления здоровья.

Категория “Д”: не годен к военной службе. Лица не подлежат призыву и полностью освобождаются от службы. Поводом для включения в данную категорию могут стать тяжелые заболевания: злокачественные опухоли, ВИЧ, шизофрения и другие.

Повестки на осенний призыв: когда ждать и как реагировать

Как и когда приходят повестки

Первое, с чем сталкивается военнообязанный в период призывной кампании, — это повестка. В 2026 году в России они вручаются как в бумажной, так и в электронной форме.

Порядок вручения повесток регулируется статьей 31 Федерального закона № 53-ФЗ, а форма установлена постановлением правительства от 11 ноября 2006 года № 663. После вступления в силу закона № 127-ФЗ электронные повестки стали приравнены к бумажным и считаются врученными через семь дней после размещения в едином реестре повесток, даже если призывник не ознакомился с ней.

Бумажный документ вручается военнообязанному лично под подпись по месту жительства, учебы или работы. Также он может быть отправлен заказным письмом по “Почте России”. Помимо анкетных данных, в повестке указаны место и время явки в военкомат, причина вызова: для уточнения документов воинского учета, прохождения медицинского освидетельствования или призывной комиссии.

Электронная повестка отправляется через портал “Госуслуги”, сайт “Реестрповесток.рф” или через региональные порталы, например mos.ru. Она содержит ФИО призывника, место его проживания, время прибытия в военкомат, воинское звание, фамилию и подпись сотрудника комиссариата. Отсутствие аккаунта на “Госуслугах” не освобождает призывника от ответственности.

Что делать при получении повестки

При получении повестки следует внимательно ее прочитать и убедиться, что в ней указаны ФИО, дата и время явки, адрес военкомата и цель вызова. Она считается врученной после того, как призывник расписался в получении, документ появился в реестре повесток — даже без подтверждения гражданина — или пришло уведомление через “Госуслуги”. Не считается врученной повестка, положенная в ящик или переданная через родственников.

В обязанности гражданина, подлежащего отправке на военную службу в ходе осеннего призыва, входит явка в военкомат в сроки, указанные в повестке, на медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть. Эта обязанность возникает после подписания документа.

Ответственность за неявку по повестке

Если военнообязанный не явился в военкомат в установленные сроки без уважительной причины, то ему грозит административный штраф в размере 10–30 тыс. руб., согласно статье 21.5 КоАП РФ. За незаконное уклонение от призыва и неоднократную неявку с учетом подписанных повесток — штраф до 200 тыс. руб. или уголовная ответственность по статье 328 УК РФ “Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы”.

Как проходит осенний призыв в армию в 2026 году

Этапы: от повестки до отправки

После получения электронной или бумажной повестки призывнику понадобится подготовить ряд документов, которые нужно будет принести в военкомат:

паспорт;

военный билет;

документы об образовании;

документы, которые подтверждают диагноз, если имеется заболевание;

документы, подтверждающие отсрочку или освобождение, если таковые имеются.

В указанный день необходимо явиться в военкомат. Если есть уважительная причина, по которой не получается прийти в срок, нужно предупредить: лично, по телефону, письменно или через “Госуслуги”. Среди них могут быть заболевания, тяжелое состояние родственника, препятствие, которое возникло независимо от воли призывника и другие причины.

Как проходит медицинская комиссия

Прохождение медицинского освидетельствования — обязательная процедура. В ходе осмотра сразу несколькими врачами разных специальностей выясняется, годен ли военнообязанный к службе в армии либо ему необходимо предоставить отсрочку или вовсе освободить от прохождения службы. В случае, если молодой человек имеет какое-либо заболевание, понадобится заранее подготовить все подтверждающие диагноз документы и взять их с собой.

Есть вероятность, что за месяц до медкомиссии призывнику понадобится пройти ряд обследований: сдать анализы на ВИЧ, сифилис, наркотики, гепатиты В и С и так далее. Также могут быть назначены и дополнительные, если он будет не согласен с присвоенной категорией годности, ранее был признан негодным или получал отсрочку. Врач определит предварительную категорию годности, а итоговую утвердит призывная комиссия.

Решение призывной комиссии

Комиссия проводит заседание, в ходе которого изучает общую информацию о призывнике и его категории годности. Она может принять одно из решений: отправить на срочную службу, записать гражданина в запас, направить на альтернативную гражданскую службу (АГС), предоставить отсрочку или освободить от армии. В случае несогласия с решением призывник может обжаловать его в вышестоящую призывную комиссию или в суд.

Признанные годными военнообязанные получают повестку и прибывают в сборный пункт. Им выдается жетон с личным номером и форма, они проходят дактилоскопическую регистрацию и получают присвоенное им воинское звание.

Решение о годности призывника остается в силе в течение года. Соответствующий закон вступил в силу относительно недавно. Военнообязанные, которые уже прошли отбор в ходе осенней кампании, но не были отправлены в армию, автоматически могут быть призваны весной без дополнительных проверок.

Основания для отсрочки и освобождения от осеннего призыва

Кто имеет право на отсрочку

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” есть граждане, которым предоставляется отсрочка как от весеннего, так и от осеннего призывов по некоторым причинам.

Студенты. Получающий образование может рассчитывать на отсрочку, если он учится на очной форме, пользуется таким правом впервые, а у его учебного учреждения есть государственная аккредитация. Чтобы получить отсрочку, потребуется справка, которая подтвердит факт обучения.

Граждане, включенные в категорию “Г”. Отсрочка на срок от шести до 12 месяцев предоставляется призывнику по состоянию здоровья, если он временно не годен после операции, ему необходимо хирургическое лечение и наблюдение, при травмах и переломах, обострении хронических заболеваний либо при беременности партнерши.

Люди, которым не позволяют проходить службу семейные обстоятельства. Призывник имеет право на отсрочку, если он единственный, кто может обеспечить постоянный уход за близким родственником, одинокий отец или опекун ребенка, имеет двух или более детей, ребенка и беременную жену либо ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Представители определенных профессий. Не подлежат призыву на срочную службу:

полицейские;

ИТ-специалисты;

пожарные;

таможенники;

сотрудники ФСИН, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии;

депутаты Госдумы, региональных парламентов и муниципальных советов;

главы районов или городов;

кандидаты на выборы на время участия в кампании;

беженцы.

Кто освобождается от осеннего призыва

В статье 23 Федерального закона № 53-ФЗ выделяются три категории граждан, которые освобождаются от призыва на военную службу в армии: полностью, по желанию или временно.

Граждане могут быть полностью освобождены и сняты с учета в нескольких случаях:

По состоянию здоровья, если призывник прошел медицинское освидетельствование, в результате которого ему была присвоена категория “В” или “Д”. Решение о непригодности принимает военно-врачебная комиссия. Проходят или уже прошли службу по призыву или контракту. Прошедшие альтернативную гражданскую службу. Граждане, которые по убеждениям или вероисповеданию отказались проходить военную службу и вместо нее выбрали АГС, освобождаются от призыва. Человек в составе добровольческого формирования Министерства обороны не менее шести месяцев участвовал в боевых действиях. Сюда же включены бойцы-добровольцы, которые находились на лечении, в плену, в заложниках, выполняли задачи во время контртеррористических операций или за пределами территории России. Гражданин уже отслужил в другом государстве, если такой случай предусмотрен международными договорами Российской Федерации.

Некоторые россияне имеют право на освобождение от военной службы и могут отказаться от нее по желанию. Во-первых, это обладатели ученой степени — кандидата или доктора любого вида наук. Но возможность отказа касается только срочного призыва и не действует во время мобилизации. Во-вторых, таким правом обладают близкие родственники погибших служащих в ходе исполнения воинской обязанности.

Не подлежат призыву, то есть имеют только временное освобождение:

лица с непогашенной судимостью за совершение преступления;

люди, находящиеся под следствием;

лица, отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы.

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