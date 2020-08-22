Справка от ковида: журналистский эксперимент

В интернете бьют рекорды запросы по теме "купить справку от ковида". Люди возвращаются из отпусков или уезжают на отдых, и многим просто необходим медицинский документ об отсутствии болезни. Но находятся и те, кто вместо несложного обследования идет к липовым докторам. Мошенникам, которые за деньги готовы выписать любую бумажку.

"Купить справку от ковида" – это, пожалуй, самый популярный запрос в интернете в отпускной сезон. Неужели действительно все так просто: заплатил деньги и получил медицинский документ? Было решено провести журналистский эксперимент. Корреспонденты ВГТРК позвонили по номеру, указанному на одном из сайтов и договорились о встрече с курьером на Курском вокзале Москвы. На вопрос о гарантиях посоветовали обратиться к врачу в поликлинике. Вот там будет гарантия.

Доставщик справок не скрывает: его товар в поликлинике не возьмешь. На дешевой бумаге россыпь печатей: круглые, прямоугольные, большие и маленькие. Все с подписями якобы уважаемых врачей. Есть даже штамп районной поликлиники Москвы. Получив справку за 2000 рублей на руки, журналисты открывают карты. Курьер сильно нервничает. Ко встрече с журналистами молодой человек был явно не готов. Он вырвал справку, и от "документа" остались одни клочки.

Новая реальность в условиях пандемии диктует новые правила. Медсправку об отсутствии коронавируса требуют на работе после выхода из отпуска. По возвращении из-за границы. Например, прилетевшим из Турции, Танзании и Великобритании такой документ необходимо сдать в Роспотребнадзор. Справка нужна и тем, кто вылетает за границу.

Липовый документ от интернет-врачей стоит порой дороже настоящего. Но зато с доставкой и, главное, с нужным результатом.

В Чечне чиновники и полицейские пришли с проверкой в столичный медцентр. По их данным, работники клиники за деньги были готовы выписать любую справку. Не отказали, даже когда клиент сообщил о положительном результате на антитела и попросил справку об их отсутствии. У клиники в Грозном уже отобрали лицензию, вряд ли она сможет возобновить работу. Но что делать с продажей справок в интернете?! Ведь торговля идет через курьеров. Привлечь к ответственности посредников практически невозможно. Как и выйти на самих псевдолекарей. Несмотря на то, что на сайте мошенников, как правило, указаны конкретные адреса.

В одном из медцентров в центре Москвы корреспондентам вежливо объяснили, продажей справок без сдачи анализов здесь не занимаются, закон не нарушают. Но о проблеме поддельных медицинских документов хорошо знают.

Получается, что для привлечения клиентов аферисты нагло используют даже данные реально существующих медцентров. Правда, идут на хитрость. Указывают адрес с небольшой неточностью: на сайте, например, нет номера строения. Но эти детали порой не замечаются. Человек ищет информацию об учреждении в интернете, и он ее находит.

"Конечно, выбор за каждым человеком. Вы купили справку, вы ничего собственно о себе не узнали. Вы получили просто бумагу, решили часть проблемы. Мне кажется, есть смысл сейчас за умеренную стоимость сдать исследование, пройти тест, в короткие сроки получить результат и и не бояться его предоставить", – говорит руководитель лабораторного комплекса Маргарита Серобян.

В одной из частных лабораторий в Москве за сутки здесь делают около 10 тысяч тестов на коронавирус. В зоне, где выделяют РНК вируса, сотрудники работают в специальных костюмах масках, перчатках и очках. Дальше материал проходит еще две зоны. В зоне сборки реакционной смеси происходит добавление реагента, а в зоне амплификации – получение конечного результата. Весь процесс занимает 4-6 часов.

Положительный результат обязательно отправляют на перепроверку. По данным Роспотребнадзора, в России действуют 833 частные и государственные лаборатории, где выявляют вирус нового типа. Уже сделано больше тридцати миллионов тестов. Пройти обследование можно и бесплатно: в поликлинике по месту жительства. Но покупателей липовых справок меньше не становится. Люди, похоже, забывают о том, что за использование поддельного документа грозит штраф и даже арест до шести месяцев.

"Основная опасность поддельных справок в том, человек может переносить инфекцию на ногах и заражать других. Тех, кто старше по возрасту. Поэтому я никому не рекомендую использовать такой метод", – говорит руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

В этом случае наказание будет гораздо серьезнее. Статья 236 УК РФ предусматривает до 7 лет лишения свободы. Это если по вине зараженного человека заболеют и умрут другие люди. Кстати, проверить справку очень просто: стоит лишь позвонить в медцентр, где выдали документ. Бумага, которую съемочная группа приобрела во время подготовки материала, как и ожидалось, оказалась низкопробной подделкой. Бланк, указанный в запросе, городской поликлиникой №107 не используется. Все печати, которые стоят на справке, также не соответствуют настоящим. Кроме того, ни один из врачей, которые указаны в справке, в настоящий момент не работает в этой поликлинике. Таким образом справка является поддельным документом.

Стоит или нет рисковать своим здоровьем и свободой, каждый решает сам. Но важно помнить, что рядом с зараженным человеком, который прикрывается поддельной справкой, в любой момент может оказаться кто-то из наших близких.