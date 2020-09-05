Митрополиту Илариону не понравилась военная ряса

Неудачным назвал гибрид военной формы и рясы председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия 24".

Облачение цвета хаки – крайне неудачная затея, поскольку священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, должны носить свою форму, которая формировалась веками. В боевых условиях, если нужно оказывать помощь раненым, священники могут надеть военную форму, заявил Иларион в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Ранее в сети появилось ролики с показом камуфляжного облачения и церковных свечей цвета хаки. Показ не был согласован с РПЦ, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).