"Серьезный шаг в карьере". Кай Хаверц рассказал о переходе в "Челси"

Полузащитник Кай Хаверц высказался о своем переходе из немецкого "Байера" в английский футбольный клуб "Челси", с которым он подписал контракт, рассчитанный на пять лет – до 2025 года.

"В "Челси" выступают сильные футболисты, и я очень рад, что у меня есть возможность играть за этот клуб, для меня это серьезный шаг в карьере, – приводит слова Хаверца пресс-служба "синих". – Я буду изо всех сил стараться приносить пользу клубу, буду делать все, что могу, чтобы помочь команде".

Yesterday, we said #HiKai to our latest signing, @KaiHavertz29! ���� https://t.co/Uswf8vhN7W