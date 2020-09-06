"Серьезный шаг в карьере". Кай Хаверц рассказал о переходе в "Челси"

Полузащитник Кай Хаверц высказался о своем переходе из немецкого "Байера" в английский футбольный клуб "Челси", с которым он подписал контракт, рассчитанный на пять лет – до 2025 года.

"В "Челси" выступают сильные футболисты, и я очень рад, что у меня есть возможность играть за этот клуб, для меня это серьезный шаг в карьере, – приводит слова Хаверца пресс-служба "синих". – Я буду изо всех сил стараться приносить пользу клубу, буду делать все, что могу, чтобы помочь команде".

По словам немецкого футболиста, на его переход значительно повлияла личность наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда: "Он очень нравился мне как игрок, я часто смотрел матчи с его участием, и мне кажется, теперь, когда он стал тренером, я могу научиться у него многому".

Хаверц в составе основной команды "Байера" принял участие в 150 играх во всех турнирах, забил 46 мячей и отдал 31 результативную передачу. Также на его счету семь матчей и один гол за сборную Германию.

Подробности сделки по трансферу футболиста не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "фармацевты" выручили на продаже полузащитника 80 миллионов евро.