Патриарх Кирилл пожелал мудрости белорусскому экзарху Вениамину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал новому митрополиту Минскому и Заславскому, патриаршему экзарху Вениамину мудрости и духовной силы в управлении Белорусским экзархатом.

Обращаясь к экзарху после его возведения в митрополиты за литургией в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье, 6 сентября, патриарх Кирилл выразил надежду на то, что епископ Вениамин сможет таким образом вести свою паству, "чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа".

Предстоятель Русской православной церкви также пожелал, чтобы в белорусском обществе торжествовали мир и справедливость.

Патриарх Кирилл выразил удовлетворение тем, что "жребий избрания" на Минскую митрополичью кафедру выпал именно епископу Вениамину. Предстоятель напомнил, что Священный Синод избрал его единогласно, что свидетельствует о высоком доверии к священнослужителю.

"Нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", — приводит слова патриарха "Интерфакс".

Бывший епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин (Тупеко) был назначен митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси решением Священного Синода 25 августа. Вместе с тем он сохранил временное управление Борисовской епархией. Прежнего митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) Священный Синод освободил от управления Белорусским экзархатом с благодарностью "за понесенные труды". мечается, Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.