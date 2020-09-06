Православную церковь Белоруссии возглавил физик

Нового главу православной церкви Белоруссии – епископа Минского и Заславского Вениамина – возвели в сан митрополита. Церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Эту божественную литургию возглавляет Патриарх Кирилл. Рядом с ним – епископ Минский и Заславский Вениамин, который по решению Священного Синода становится митрополитом Белорусской православной церкви.

Митрополичий клобук – специальный головной убор – во время службы передают Вениамину. Отныне он – новый глава Белорусского экзархата и представитель Патриарха Кирилла в республике.

Митрополиту Вениамину 51 год. По образованию светскому – физик. После вуза отслужил в армии. Свой духовный путь начал в начале 90-х, став монахом в Жировичском монастыре, со временем став его благочинным. Уже к середине 2000-х назначен архимандритом. Затем был избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии. Решение о возведении в сан митрополита было принято Священным Синодом единогласно.

"Это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам. И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях, а на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы. Но самое главное – то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", – говорит Патриарх Кирилл.

Представители Белорусской православной церкви подарили патриарху список Жировичской иконы богоматери. Уже после богослужения Вениамин заявил, что его важнейшая задача – работать на благо родной страны и всех православных.

- Много и других мыслей и чувств наполняют мое сердце, и сознаю, что невозможно понести свое служение без поддержки, и прежде всего молитвенной, Вашего святейшества, без помощи молитвенной и поддержки всех жителей Белоруссии, всех, кто молится в других странах и народах, переживая ныне за родную мне Беларусь. И ныне, подражая отроку Самуилу, говорю: "Вот я, Господи, говори, ибо слушает раб Твой!".

В финале богослужения Вениамину передали митрополичий крест и две панагии – особые церковные награды. Это важное для народов двух стран событие, здесь не только россияне, но и белорусы.

Уже после литургии митрополита поздравили граждане республики, которые присутствовали на службе. Владыка Вениамин приступает к служению уже в качестве митрополита Белорусской православной церкви. В самое ближайшее время он возвращается в Минск.