Фургал рассказал, как ему живется с Абызовым

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который в московском СИЗО "Лефортово" ожидает приговора суда по обвинению в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о своей жизни. Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым.

На вопрос, хорошие ли у него отношения с сокамерником, Фургал ответил: "Да, все нормально".

По словам экс-губернатора, они с Абызовым друг другу не мешают: один пьет кофе, другой — чай, один смотрит телевизор, другой читает книгу, но бывает, что они вместе завтракают или обедают. "Сокамерников тут периодически меняют", — сказал Фургал, слова которого приводит МК. Бывший чиновник заверил, что ни один сосед повлиять на него не сможет.

Он также отметил, что конфликтов с администрацией "Лефортово" нет, а отношения с сотрудниками изолятора строятся на взаимном уважении.

Фургал также рассказал, что ему прислали более 200 книг. Они хранятся на складе, и ему по заявлению выдают по нескольку штук. Сейчас Фургал перечитывает рассказ Бунина "Солнечный удар", а также заинтересовался произведением Фуко "Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы".

Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.