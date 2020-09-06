"Нефтехимик" справился с "Витязем"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги закончились три встречи. Во всех матчах победы праздновали хозяева.

В Нефтекамске "Нефтехимик" принимал подольский "Витязь". Хоязева мощно провели первый период, забросив три безответных шайбы. Они на счету Романа Грабаренко, Отто Ратакари и Александра Волгина. Но "Витязь" сумел отыграться. Во втором периоде одну шайбу забросил Матиас Теденбю. В третьей 20-минутке Федор Малыхин и Александр Семин восстановили равновесие. Однако за минуту и десять секунд до конца третьего периода нападающий "Нефтехимика" Александр Кучерявенко забросил четвертую шайбу и принес своей команде победу 4:3.

В Магнитогорске "Металлург" не оставил шансов "Сочи" – 6:0. По две шайбы забросили Александр Нестрашил и Тейлор Бек. По голу записали на свой счет Максим Карпов и Юхо Таммико.

Челябинский "Трактор" на своем льду был сильнее китайского "Куньлуня" – 3:1. В составе уральцев по голу провели Сергей Калинин, Антон Лазарев и Виталий Кравцов. За секунду до конца встречи Иван Николин отыграл одну шайбу.