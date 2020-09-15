КХЛ. "Автомобилист" в Нижнекамске выиграл у "Нефтехимика"

Матчем в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Гости выиграли первый тайм с неприличным счетом 4:0 и в дальнейшем не упустили гостевую победу – 6:3.

После того, как Трямкин открыл счет уже на первой минуте, хозяева явно "посыпались" в обороне и пропустили до конца первой 20-минутки еще три гола от Мэйсека, Бочарова и Голышева. Впрочем, "химики" постарались собраться и оставшиеся два периода выиграли со счетом 3:2 (на голы Холланда т Голышева точными бросками ответили Голубович, Кучерявенко и Шиксатдаров), но общий счет остался в пользу гостей.