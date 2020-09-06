Раскрыто "секретное оружие" президента США

Предвыборная кампания в YouTube обошлась действующему президенту США Дональду Трампу в 85 миллионов долларов, сообщает издание Politico. Противник Трампа от партии демократов Джо Байден в свою очередь потратил на YouTube и Google 33 миллиона долларов. Такую сумму штаб Трампа потратил только на видеохостинг и только за один месяц.

При этом демократы размещают на видеохостинге обычную рекламу, а республиканцы использует портал в качестве своего "секретного оружия": это и аналитические программы, и шоу, и новостные телепередачи, и высказывания президента.

И если во время выборов на первый срок Трамп смог получить преимущество перед экс-госсекретарем Хиллари Клинтон именно благодаря Facebook, то сейчас гораздо большая ставка делается на YouTube. Только в августе штаб президента разместил около 900 видеороликов, тогда как штаб Байдена только 100. Сохраняет Трамп лидерство и по количеству подписчиков, и по количеству просмотров.

Резко возросшие траты Трампа на видеохостинг особенно заметны на фоне его предыдущей кампании. В 2016 году Трамп потратил на рекламу в YouTube "всего" 10 миллионов долларов.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 6,9 процентных пункта по популярности среди избирателей. Кроме того, Байден лидирует почти во всех штатах, которые еще не высказали окончательно свою позицию.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.