Приднестровье достойно отметило 30-летие

2 сентября в Приднестровье отметили День независимости. 30 лет назад в 1990 году съезд народных депутатов всех уровней провозгласил создание Приднестровской Молдавской Республики. Спустя год была принята Конституция Приднестровья. Однако ни одно государство член-ООН государственность Приднестровья не признает, мол, часть Молдавии. Но в политической жизни Приднестровья молдавские власти не участвуют.

Левый берег Днестра. Приднестровье. Село Рашков. Поляки, русские, украинцы – всех понемногу. И никакой вражды.

"О том, чтобы поделить левый и правый берега, об этом не шел даже разговор. И речи не было. Вопрос состоял в языке. Мы говорили, дайте нам возможность говорить на языке матери", – сказал местный житель Алекандр Хлыста. По обе стороны реки этого человека знают, как дядю Сашу. Он – паромщик. Связующее звено.

"Здесь было как одно село, только через воду. Даже колхоз возил виноград к нам на переработку. А сейчас это уже Молдавия, это Приднестровье. Вот уже 30 лет как республика, а мириться не могут", – рассказывают местные жители.

30-летие республика отметила достойно. Военный парад был одновременно и в честь Дня независимости, и в честь Дня Победы, празднование которого перенесли из-за коронавируса. В молдавских СМИ за пару дней до мероприятия запустили "утку" о большом числе заболевших в рядах приднестровской армии. Но народ это не остановило. Пришли десятки тысяч.

В Бендерах, где разворачивались основные события, погибли 489 человек. Из них 132 – мирные жители, среди которых – пятеро детей. Были и раненые, и пропавшие без вести. По словам очевидцев, наибольшие зверства чинили румынские добровольческие батальоны.

Как ни прискорбно, но и в современной Молдавии еще остаются те, кто готовы, пусть пока на словах, весь этот ужас повторить. В Приднестровье этим обеспокоены, потому что хорошо помнят, как быстро на развалинах Советского Союза занялись пожары.

Российские миротворцы спасли Приднестровье от возможных геноцида и катастрофы. Именно здесь, в Бендерской крепости, была сформирована первая колонна, отправленная на разведение противоборствующих сторон.

- Очень важная роль была 30 лет назад и потом долгое время, а какова сейчас роль миротворцев здесь?

- Есть такие слова – "великая", "жизнеутверждающая". У нас даже введена в Уголовный кодекс статья интересная очень. Она предусматривает уголовную ответственность за отрицание положительный роли миротворцев России в Приднестровье, – отметил Вадим Красносельский, президент Приднестровской молдавской республики.

Приднестровская молдавская республика до сих пор – в статусе непризнанной. Дороги при этом кладут, стоят больницы, школы, детские сады, жилые дома. В Тирасполе – самый крупный в восточной Европе спортивный комплекс.

Когда-то в Днестре водились осетры. Из Черного моря на нерест заходила даже белуга. После развала Союза осетров в Днестре выбили. Но появились энтузиасты, для которых важен не только бизнес, но и восстановление биоресурсов.

В реку выпустили 50 тысяч мальков русского осетра. Сейчас они где-то в Черном море. Но на нерест через три-четыре года обязательно должны вернуться.

Сельское хозяйство Приднестровья не боится конкуренции. Очередной урожай яблок отправится в Россию через пару недель.

Бизнес границ не знает. А в Приднестровье они настолько размыты, что ошибиться дорогой просто. Свернули не туда – и мы у конкурентов. Удивительным образом мы пересекли границу и оказались на территории Молдавии. Здесь тоже полным ходом идет уборка урожая. Собирают прекрасные яблоки сорта "Галла": крепкие, сочные, сладкие, очень вкусные. И эти яблоки тоже поедут в Россию. По этикетке в магазине их можно будет найти. В отличии от приднестровских. Ведь что на политической карте, что на товарном штрих-коде не существует такой страны. Возможно, еще и поэтому здесь до сих пор есть люди с экзотическими для нашего времени паспортами.

"Я еще гражданин СССР. У меня до сих пор советский паспорт. Внутри республики и даже через Молдавию мы спокойно проезжаем с этим паспортом. До сих пор он действителен. Пока менять не собираемся. Напоминание о бывшей великой стране ", – рассказал агроном Анатолий Чабан.

Агроном не обманул. Вот он, дубликат некогда бесценного груза. Как новый.

Две тысячи гектаров. Площадь, непостижимая для большинства виноделов, например, Франции. Миллионы литров виноградного сока, из которого делают вина и крепкие напитки. Только в этом здании хранятся порядка полутора миллионов литров продукции. Здесь высокая влажность, постоянные испарения спиртов, рубашка просто мокрая. Черные бочки остались еще с советских времен, им как минимум 50 лет.

Коньяк, как известно, может быть только французским. А приднестровский аналог называется "Дивин". Самый старый хранится в бочке номер 27. Ему – 60 лет. Скоро собираются разлить. Цена держится в секрете, но точно заоблачная.

Местные шутят, что отдыхают только тогда, когда едят. Народ трудолюбивый и гостеприимный. В подвалах каждого дома запасов хватит, чтобы пережить любое лихолетье. И в хорошем настроении.