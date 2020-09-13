Итальянский опыт борьбы с подвальным вином

В наших винодельческих регионах завершается сбор винограда. Это первый сезон, когда производство вина обусловлено правилами вступившего летом в силу нового закона о виноградарстве и виноделии в России. Закон ставит отрасль на новые рельсы. Отныне то, что называется "вино", – только из винограда. А то, что называется "вино России", – только из российского винограда. Казалось бы, все просто. По европейским традициям Старого Света.

Понятно, что новый закон пока работает не полностью, поскольку предполагает множество подзаконных актов, еще только предстоящее изменение Налогового кодекса и даже изменения в Техрегламенте ЕАЭС. В этих условиях у части наших виноделов возникли сомнения в необходимости более жесткого регулирования рынка по новым правилам. Однако других новые тенденции устраивают.

Один из них – Эдуард Александров – совладелец и управляющий относительно небольшой сельской винодельни в Краснодарском крае "Гай-Кодзор". Сейчас там – обычные сезонные работы. Поскольку у Эдуарда за плечами большой французский опыт, то и культура производства здесь, и приверженность жестким правилам вполне объяснимы.

"Франция с точки зрения контроля за производством вина, за продажей вина, за тем, что собирают, – это одна из самых жестких стран, где существует специальная полиция. Это агенты, которые ездят и собирают информацию, материалы, и если вас не дай бог поймали на каких-то нелегальных операциях, которых каждый год во Франции огромное количество, то вам не поздоровится, и очень многие предприятия не могут даже восстановиться и проходят процедуру банкротства. Потому что штрафы достигают миллионов евро, поэтому для небольшого производителя это катастрофа", – рассказал Александров.

И действительно. Примерно 70% нечестных виноделов из тех, на кого заводят дела, заканчивают в итоге банкротством. Драконовские штрафы и даже тюремные сроки, потеря репутации – все вместе не позволяет остаться в профессии.

"Франция, Италия или Испания – это не может быть просто гарантом качества. Нельзя считать, что все, что там производится, там не может быть никаких отходов влево или вправо, поверьте мне, мы это знаем. Во Франции в очень известных регионах каждый год ловят людей, которые смешивают то, что нельзя смешивать. Привозят, например, в Бордо вина из Лангедока или из Прованса, смешивают. Когда речь идет о деньгах, к сожалению, для таких преступлений национальность не играет роли. В 2019 году за такую очень серьезную махинацию в районе Бордо, где привезли миллион литров вина из долины Роны, потому что год был не урожайный и им нужно было скомпенсировать что-то, дали 2-3 года тюремного срока. Это помимо штрафов, конфискации этого вина. То есть это очень серьезная вещь, в это играть никому не советуют", – подчеркнул Эдуард Александров.

Кстати, сейчас в Россию хлынуло много вина из Старого Света, качество которого сомнительно. А те, кто его импортируют жалуются на новый закон, который в итоге поставит этому барьер.

"Например, по новому законодательству мы теперь должны указывать большими буквами, где произведен виноград, где это все было сделано, его происхождение. И вот на нашей бутылки мы теперь, выделили в отдельную строку большими буквами, как обязывает закон, что происхождения винограда такое-то, что это Россия, год сбора урожая. Это основные пункты, которые помогают теперь конечному потребителю понять, что это такое, из чего это сделано. Это сделано из винограда, конкретно нашего, который произведен, выращен в нашем селе, и мы из него сделали наше вино. Те, которые производят, наверное, не из своего винограда, а из какого-либо другого винного материала, должны будут указывать, откуда этот винный материал, из какой страны и так далее. А те, кто не может доказать ничего, у тех, наверное, будет написано, что это не является вином, а является винным напитком", – пояснил Александров.

Как с мухлежом на вине борется Италия? Поучительный опыт.

Вино в Италии – это почти религия, святое. И потому держать ножницы, поддерживая гроздь винограда снизу, чтобы не упала, не помялась, учат с детства.

Американцы с военной базы под Неаполем – в итальянских виноградниках. От этих праздников в поле они без ума. В винодельне у синьоры Милены, несмотря на коронавирус, все субботы сентября расписаны. В программе – сбор урожая, фото и селфи включены, прогулка по виноградникам, дегустация и танцы. Всем хочется, как Челентано: в деревянную бочку, в виноград по колено.

"Люди должны благодарить землю, которая дарит нам эти чудеса. Мы должны уметь ценить то, что она рождает. Мои вина – это как мои дети", – признается Милена Пепе.

Авеллино собирает, а в Вальдоббьядене – на родине просекко – еще только готовятся: пробуют и пробуют утром, вечером. Закрываем глаза, чтобы сорвать не самую красивую виноградинку, а первую попавшуюся: отрывается легко, значит, созрела. Но дело, конечно, в косточке. Она должны быть коричневая.

Высший статус DOCG – происхождение контролируемо и гарантировано – просекко Вальдоббьядене получило в 2009-м. Статусу нужно соответствовать. Ревизоры в винодельне Франко – как у себя дома: пробы, проверки, электронные базы данных, анализы. Даже если здесь пропадет половина литра вина, заметят. Сколько винограда можно собрать на гектар , сколько сахара на грамм положить – протокол жесткий и один для всех. В обмен на защиту.

"Чтобы защититься от всех подделок и подражателей. Но у нас тут все строго – бесполезно пытаться. Огромное количество служб охраняют имя и качество", – рассказал владелец винодельни Примо Франко.

Эти службы появились в 90-х после скандала, который навсегда изменил Италию – перевернул историю виноделия. 23 погибших. Десятки ослепших. Метаноловый спирт, которым разбавили вино, чтобы поднять градус и продажи, первым делом ударил по зрению. Слепли те, кто за ужином выпил лишь бокальчик. Партию метанолового вина из супермаркетов быстро изъяли. Продажи спиртного упали на 40%. Удар по репутации – фантастический. Владелец винодельни получил 14 лет тюрьмы.

А Италия – новые законы и усиленный отдел карабинеров. Консорциумы, новые этикетки, проверки... Италия стала в авангарде по защите качества. С качеством вернулась доверие и подражатели. В 2014-м- новый скандал. Наборы для начинающих виноделов в Интернете, раскрашенные в цвета итальянского флага.

Достаем из коробки концентрат. Осветляющее вещество. Дисульфит калия. Бентонит – минерал пивоваров. Дрожжи. Содержимое пакета выливаем в ведро. Перемешиваем. Аккуратно – опытный сомелье дает полезные советы. Через 7 дней вино готово.

Эту винодельню в Интернете, конечно, прикрыли. Облавы с громкими названиями – "Дионисий", "Ягода" – полиция проводит регулярно. Соблазн сделать кьянти за 5 копеек в подвале, а продать за 100 евро всегда велик. Полиция работает. Но и покупатель должен быть внимателен. Итальянцы дошли до того, что приглашают потребителя следить буквально за каждой виноградинкой.

Защищают в Италии не только содержимое – форму. Не все сразу поймут, что за стеной высотой 15 метров – виноградники. Этой лозе 200 лет, и она растет вверх, опираясь на тополя.

Столько лет здесь борются за статус "Наследие ЮНЕСКО", чтобы спасти то, как собирали виноград 200 лет назад. Забираясь на узкие лестницы – у каждого сборщика она своя, по размеру ноги – виноград собирают, не держась руками, балансируют на высоте, упираясь в ступеньки коленями.

Вино Италии – ее богатство. В подвалах самой крупной энотеки в Риме чего только нет! Но мы ставим в тупик сомелье Давиде, предложив выбрать 10 вин, что сделали историю страны. Давиде начинает с севера. Потом – Венетто.

Потом – Тоскана. Теперь юг – Сицилия. Это только красные 10 вин из тысяч.

90% вин на этих полках – итальянские. Франция – на втором месте. За ней – Германия, Испания, Израиль, Чили, Австралия. Никаких запретов, главное – качество. Вино в Италии – это святое.