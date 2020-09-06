"Ак Барс" нанес поражение СКА

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился в Казани матчем между "Ак Барсом" и СКА из Санкт-Петербурга. Хозяева одержали победу в дополнительном периоде с результатом 3:2.

За десять минут до окончания третьего периода казанцы вели в счете 2:0 благодаря броскам Станислава Галимова и Патрика Кормье. Но Андрей Кузьменко подарил армейцам надежду на спасение. Оставалось 28 секунд, когда Антон Бурдасов восстановил равновесие. После 60 минут ничья 2:2.

Но дополнительный период продолжался недолго – чуть менее минуты. Найджел Доусон принес "Ак Барсу" победу с результатом 3:2.