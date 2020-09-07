Михаил Дегтярëв встретился с активистами движения "Убитые дороги БАМа"

В Хабаровском крае обратили особое внимание на качество покрытия региональных трасс. Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв побывал в Солнечном районе, о котором главе края рассказали активисты движения "Убитые дороги БАМа".

На некоторых шоссе, в том числе на том, что ведёт до посёлка Берёзовый, местами из полотна торчит арматура. Проехать по такой дороге ночью, говорят местные жители – почти невозможно. Дегтярёв, не сходя с места, предложил план решения проблемы, сообщает телеканал "Россия 24".