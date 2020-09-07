В районе Сочи ищут пропавших туристов

В горах под Сочи ведутся поиски группы из 11 туристов, пропавших накануне.

По данным МЧС России, в воскресенье, 6 сентября, утром незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе, восьми детей в возрасте от 9 до 16 лет, вышла из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, расположенному на высоте 2 320 метров на южном склоне Роза Хутор. Туристы до настоящего времени не вернулись, передает ТАСС.

Спасатели на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет и вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. В настоящее время поиск ведут 64 человека и 12 единиц техники.