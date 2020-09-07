Туристы, пропавшие в горах Сочи, вышли на связь

Пропавшая в горах у Сочи тургруппа из Твери из 8 детей и троих взрослых найдена на берегу одной из горных рек. В их поисках были задействованы вертолет, конные отряды и две сотни спасателей. Тверские туристы собирались из поселка Эсто-Садок выйти к озеру у Роза Пик на южном склоне курорта "Роза Хутор" на высоте 2 тысячи 320 метров.

Все взрослые и дети в возрасте от 9 до 16 лет живы и прекрасно себя чувствуют, отмечает телеканал "Россия 24". Их искали всю ночь, прежде чем туристы вышли на связь. Для безопасного спуска к ним направлен отряд спасателей.

Погода не осложнила поиски пропавших туристов, несмотря на смену 37-градусной жары на сильный ветер и дожди. МЧС предупредил об угрозе формирования смерчей над морем. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Жителей и туристов просили воздержаться от отдыха вблизи водоемов. Проверку по исчезновению туристов в горах ранее начал Следственный комитет России.