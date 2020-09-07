СК проверит, почему руководители пропавшей в Сочи тургруппы не отметились в МЧС

Почти сутки сотни спасателей и добровольцев прочесывали горные тропы в окрестностях сочинской Красной Поляны, а родители восьмерых школьников из Твери тщетно пытались дозвониться на разрядившиеся телефоны своих детей. Тренировка по спортивному ориентированию школы Олимпийского резерва пошла не по плану. Ориентиры были потеряны, когда группа сбилась с пути. Вопреки правилам, взрослые организаторы турпохода не уведомили МЧС о предстоящем маршруте, и экстренным ориентированием пришлось заниматься спасателям.

Спецоперация проходит в труднодоступном месте – в устье горной реки. Детей приходится поднимать в вертолет по одному с помощью тросов. Каждого сразу же стараются отогреть и напоить водой. Всю ночь группа провела без еды. Прямо на борту спасатели угощают их яблоками.

Вот он, момент спасения. Детей и сопровождающих эвакуировали и доставили в поселок Красная поляна. На аэродроме детей встретили врачи и сразу же провели обследование: если не считать небольшое переохлаждения, все здоровы. Только самым младшим потребовалась психологическая поддержка.

Группа из 11 человек прибыла на курорт из Твери. В ней было трое взрослых сопровождающих, остальные – несовершеннолетние от 9 до 16 лет. Выяснилось, что это воспитанники школы Олимпийского резерва, лыжники. Дети занимались также спортивным ориентированием. В Сочи они и отдыхали, и проводили практические занятия. Накануне группа отправилась на озеро, расположенное на высоте более 2 тысяч метров, а вечером не вернулась. Родители, которые созванивались с детьми каждый день, забили тревогу.

"У нас обычно дети первыми выходят на связь, мы не отрываем их от тренировочного процесса, в районе с 8 до 9 они выходят на связь, – рассказала мама одного из юных спортсменов Людмила Кузнецова. – В 9 часов мы начали звонить, трубку никто не брал. Мы связались с другими родителями, поняли, что у детей с утра, у некоторых – с обеда нет никакой связи. Тогда я позвонила в МЧС".

Ребята уже ходили в горы. И в этот раз, взяв спортивные палки, они отправились на прогулку. Успели сделать даже несколько кадров природе, но позже сбились с маршрута.

"Поднявшись в горы, мы встретили туристов, которые направили нас не в ту сторону", – рассказала одна из участниц тургруппы.

Всю ночь почти 200 спасателей и волонтеров искали туристов. Связаться с группой удалось лишь спустя сутки, когда телефоны появились в сети и ребята сообщили свои координаты. На место сразу вылетел вертолет Ми-8. Спецоперация заняла пару часов.

Как выяснилось, гости из Твери, отправляясь в горы, нарушили правила безопасности – не оповестили МЧС и не зарегистрировали свой маршрут. Следственный комитет уже начал выяснять, почему руководители туристической группы приняли такое рискованное решение.

"Организована процессуальная проверка, по результатам опроса всех участников похода будет принято процессуальное решение", – сообщил исполняющий обязанности замруководителя следственного отдела по городе Сочи СУ СК РФ Алексей Афанасов.

Сейчас дети находятся в гостинице, связались с родными и отдыхают после случившегося.