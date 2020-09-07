Среднее число новых случаев COVID-19 сократилось на 4 процента

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве среднее число новых случаев COVID-19 за месяц сократилось на 4 процента.

По состоянию на 7 сентября в столице было подтверждено 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а среднесуточный темп прироста за две недели составил 0,25 процента.

Оперштаб напоминает, что согласно критериям Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации.

В целом по России по состоянию на 7 сентября в 84 регионах страны выявлено 5185 заболевших COVID-19, за сутки от коронавируса скончался 51 человек, из них 14 – в Москве.

Среди субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки на первом месте – Чукотский автономный округ (0 процентов), а также Чечня, Московская и Смоленская области (по 0,2 процента).