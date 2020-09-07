Мишустин считает Путина своим наставником

Своим наставником президента России Владимира Путина считает российский премьер Михаил Мишустин. Такое заявление премьер-министр делал глава российского правительства, отвечая в Солнечногорске на вопросы участников суперфинала конкурса "Лидеры России". Мишустин назвал всех своих наставников.

Наставничество – это тонкий инструмент, основанный на доверии, когда наставник и ученик могут обо всем друг другу рассказать, отметил премьер. Он добавил, что на каждом этапе жизни у него были свои наставники, сообщает ТАСС. Первыми наставниками людей становятся их родители, особо подчеркнул премьер-министр. Он признался, что его первыми наставниками в школе стали Лидия Никановна Бошарекова – первая учительница математики, которая привила ему любовь к своему предмету, а также учитель литературы Лариса Анатольевна Барышева.

Премьер рад тому, что в профессии и в жизни его окружают близкие люди, с которыми можно посоветоваться 24 часа в сутки.

"Быть в команде победителей – это, конечно, огромная ответственность", – отметил Мишустин.

По его мнению, человек, который пишет заявление о приеме на госслужбу, должен быть в первую очередь честным – это основа доверия общества к государству.

"Любые признаки нечестности, которые дискредитируют власть, необходимо пресекать, жестко пресекать, – подчеркнул глава российского правительства. – Ведь люди нередко судят о нашем государстве по делам конкретных управленцев, с которыми сталкиваются в повседневной жизни".

Также важным критерием при приеме на госслужбу премьер считает профессионализм, умение эффективно применять полученные знания в реальной жизни и готовность адекватно и оперативно реагировать на любые вызовы.

"Здесь придется работать над собой, не стесняться задавать вопросы, продолжать учиться, – обратился к финалистам конкурса "Лидеры России" Мишустин. – Крепкий профессионал – это основа любого государственного управления и государственного учреждения".