Как будут выглядеть новые станции Большой кольцевой линии: репортаж из подземки

Строительство Большой кольцевой линии московского метрополитена завершено на 60 процентов. До конца этого года первых пассажиров примут еще три станции, "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" на западном участке, а также "Электрозаводская" на северо-восточном. Сейчас там идут отделочные работы и установка эскалаторов.

Он чем-то напоминает летательный аппарат из фильма "Кин-дза-дза". Но это не пепелац, а ротор – главная часть тоннелепроходческого щита. Именно он роет тоннель.

Ведущий инженер дирекции метро-1 АО "Мосинжпроект" Виталий Медвецкий поясняет: "Здесь располагаются режущие инструменты – это так называемые шарожки и репера, которые вгрызаются в грунт и грунт под действием механизмов выдаётся на поверхность".

Сейчас у ротора, как и у самого проходческого щита, перерыв. Тоннелепроходческий комплекс Александра завершил свою работу, пройдя 1724 метра от станции "Хорошевская". Сейчас Александру демонтируют, чтобы отправить на другой участок строительства подземки.

На станции "Улица Народного Ополчения" большая часть работ завершена. Сейчас здесь кладут гранит на пол и стены. Идет проводка коммуникаций. Это своего рода мозг всей станции – отсюда будут питать электричеством все оборудование, подключают последние трансформаторы.

"Мы сэкономили срок строительства тем, что выполнялись одновременно все конструкции монолит, в этот момент и велась проходка", – рассказывает ведущий инженер.

Уже совсем скоро станция "Улица Народного Ополчения" войдёт в западный участок Большого кольца метро. Запустят ее вместе с "Карамышевской" уже в этом году.

На противоположной, восточной стороне кольца, работы тоже шумные. На станции "Электрозаводская" остались лишь отделочные работы. На объекте трудится тысяча человек. Уже готовы круглые витражи вдоль перехода, по которому пассажиры будут следовать с арбатской линии на БКЛ.

"С правой стороны у нас проемы, где будут устанавливаться большие светильники, чтобы видеть стеклянное панно, которое будет проходить по левой стороне, левому перегонному пути", – говорит заместитель гендирекора компании-подрядчика Андрей Чижевский.

А над станцией возводят здание павильона. Рядом организуют парковку. Пока это сплошная стройка, но совсем скоро территория вокруг преобразится.

"В той зоне сам наземный вестибюль где будут ходить люди, а здесь переход с вестибюля на строящуюся станцию электрозаводская", – показывает начальник участка Алексей Горелов.

Большая кольцевая линия – самый масштабный проект московского метрополитена. 31 станция. Протяженность -70 километров, 19 пересадок на метро и 11 на пригородные электрички.

Развернуты работы на всех станциях, все они находятся немного в разном состоянии, но мы шаг за шагом, участок за участком будем посвящать тому, чтобы ускорить работы", – поясняет заместитель мэра Москвы по строительству и градостроительной политике Андрей Бочкарев .

Замкнуть большое кольцо метро планируют к 2022 году.