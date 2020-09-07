Заболевший COVID-19 воронежец выздоровел после 90 дней в реанимации

Уникальный в мировой медицине случай произошел в Воронеже. Медикам удалось вытащить "с того света" заболевшего COVID-19 пациента. Александр Безруков пробыл в отделении реанимации 90 дней, 76 из которых он был подключен к аппарату ИВЛ и получал неинвазивную респираторную поддержку, лежа на животе. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на данный БСМП №1.

Напомним, мужчина заболел 30 мая, однако в больницу он поступил в тяжелом состоянии только 6 июня. Врачи применяли различные методы и сочетания препаратов, но незначительные улучшения сменяли недели ухудшения состояния мужчины. Несмотря на это, завотделением ковидным отделением клиники Олег Незнамов верил в успех лечения. Врачи также не сдавались, подбирая новые лекарства.

В итоге было решено использовать вещество под названием сурфактант, применяемое для туберкулезных больных. Риск был высоким, так как реакция ослабленного организма на такой серьезный препарат была непредсказуема. Однако, после консультации с главным врачом, решили все же рискнуть.

"Сразу возникли трудности. Сурфактант должен быть введен непосредственно в легкие. Нужен был укол. Несмотря на все, эндоскописты пообещали справиться. И им это удалось! Общими усилиями вытащили человека буквально с того света. В больнице Александра Безрукова шутливо назвали "наш аксакал" . Все верили, что вылечить его удастся", – рассказали сотрудники учреждения.

Напомним, ранее в облздраве рассказали другую новость, к сожалению, более печальную. В регионе зафиксирована третья смерть медработника с COVID-19. С опасным вирусом не смог справиться сотрудник Новоусманской больницы.