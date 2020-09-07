Отказавшаяся уехать из Уханя без собаки украинка покорила сердце женатого пограничника

Трогательную историю любви рассказала в своем "Фейсбуке" украинка Анастасия Зинченко, которая из-за своей собаки в разгар пандемии коронавируса отказалась уезжать из китайского Уханя.

Тогда вместе с животными эвакуироваться было нельзя, и девушка осталась в наглухо закрытом на карантин китайском городе, не бросив свою собаку.

О ней писали многие украинские СМИ. История Насти тронула души не только простых людей, но и высокопоставленных чиновников на Украине. Как сообщали украинские журналисты, ей лично звонил даже президент страны Владимир Зеленский.

Позвонил ей, чтобы узнать подробности проблемы, и глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк. Уже вскоре у них завязалось общение, а когда благодаря его помощи Настя вернулась на Украину, они встретились лично.

Как пишет девушка, поначалу Максим вел себя неуклюже, они оба не знали, как себя друг с другом вести.

Потом Настя уехала к бабушке, где помогала ей с ремонтом, позже им стал помогать и Максим, а уже вскоре он позвал ее переехать в Киев.

После окончания карантина молодые люди стали жить вместе. Правда, на момент знакомства Соколюк был женат, и в этой семье есть совместные дети.

Однако в апреле он развелся, и теперь пара счастлива вместе, а бывшая супруга Максима рассказала журналистам телеканала ТСН, что Настя у нее мужа не уводила: они разошлись по взаимному согласию и остались друзьями.

"Я не могу объяснить что это было, заезды или стечение обстоятельств, судьба – но мы вместе и мы очень счастливы", – пишет в своей публикации Анастасия, поздравляя избранника с днем рождения и признается, что насыщенных событий в ее жизни за минувшие месяцы хватит на книгу.