Курьер Delivery Club с приятелем напал на подростков в Зеленограде. Видео

Жительница Зеленограда утверждает, что курьер в одежде, свидетельствующей о его принадлежности к компании Delivery Club, и его приятель, напали на группу подростков в Зеленограде.

Женщина рассказала, что в воскресенье, 6 сентября, ее сын и его спутники, чей возраст составляет 13 – 15 лет, были атакованы двумя взрослыми мужчинами. По версии матери пострадавшего, прохожим не понравился цвет, в который были выкрашены волосы некоторых подростков.

Мужчины усомнились в сексуальной ориентации подростков, после чего принялись их оскорблять, а затем начали рукоприкладствовать.

"Взрослый мужик начал нападать на детей, нанеся повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина, схватив 13-летнего подростка за волосы, силой поставил его на колени, и таскал, всячески обзывая", – рассказала мать одного из пострадавших.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту произошедшего, а в Delivery Club заявили об отстранении сотрудника.

Как сообщают СМИ, представитель компании назвал действия курьера отвратительными и выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами, подчеркнув, что Delivery Club уже наладил контакт с родителями подростков.

Личность второго нападавшего также устанавливается.

Отметим, что недавно компания Delivery Club оказалась в центре скандала из-за действий курьера, предложившего клиентке провести "полчасика вместе", пока мужа нет дома.