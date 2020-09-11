В Подмосковье курьер ресторана приставал к 11-летней девочке

В Подмосковье курьер, работающий в сервисе доставки еды, приставал к 11-летней девочке. Изначально в Сети появилась информация, что злоумышленником является сотрудник Delivery Club, но впоследствии оказалось, что это работник Burger King.

Инцидент произошел после того, как курьер доставил заказ. Его приняла 11-летняя девочка, родителей дома не было. Мужчина решил завязать знакомство с ребенком посредством переписки. Согласно данным, появившимся в телеграм-каналах, его сообщения носили непристойный характер. Курьер спрашивал, сколько девочке лет, а также делал пошлые намеки.

На переписку обратила внимание старшая сестра ребенка. Она успела сделать скриншоты сообщений и показала их родителям. Те, в свою очередь, обратились в Delivery Club с просьбой разъяснить ситуацию.

В сервисе доставки еды разобрались с инцидентом и пришли к выводу, что курьер работает не в их сети, а именно в Burger King. Компания перенаправила жалобу родителей менеджменту ресторана с требованием отстранить сотрудника от доставки заказов, сообщает ТАСС.

Напомним, что похожий инцидент случился неделю назад. Курьер Delivery Club предложил заказчице провести "полчасика" дома, пока ее муж отсутствует. Любвеобильного сотрудника уволили. Теперь сервис занимается тем, чтобы скрыть номера клиентов от курьеров.