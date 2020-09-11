Расторгнут договор с фирмой, курьер которой приставал к девочке

После инцидента в Подмосковье, когда курьер после доставки еды из сети ресторанов быстрого питания Burger King стал присылать 11-летней девочке непристойные сообщения, было проведено внутреннее расследование.

Как сообщил ТАСС гендиректор " Burger King Россия" Дмитрий Медовый, договор с фирмой-нанимателем этого курьера расторгнут.

По его словам, при совместном расследовании с Delivery Club было установлено, что в тот день доставку еды осуществлял курьер от сторонней фирмы "ИП Круглов".

Медовый сказал, что незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания с нее крупной компенсации в пользу потерпевшей девочки.

Что касается самого курьера, то, по его словам, вся имеющаяся информация о нем будет передана в правоохранительные органы.

"Потому что если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме", – добавил Дмитрий Медовый.

Ранее сообщалось, что курьер доставил еду, когда девочка была дома одна. Затем он завязал с ней непристойную переписку.

Старшая сестра сделала скриншоты сообщений и показала их родителям, а они обратились в Delivery Club с просьбой разъяснить ситуацию. Там, однако, заявили, что это – не их курьер.