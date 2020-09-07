Пригожин перечислил миллион рублей в Charite на лечение Навального

Бизнесмен Евгений Пригожин перечислил в берлинскую клинику Charite очередной транш в размере миллиона рублей на лечение Алексея Навального.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину.

Ранее бизнесмен сообщил о том, что намерен "раздеть и разуть" Навального, подчеркнув, что его юристы начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства.

В 2019 году суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО "Московский школьник" публикации Фонда борьбы с коррупцией о питании в столичных школах и садах. Ответчиками выступали Навальный, Любовь Соболь и ФБК. Суд обязал их удалить статьи и опубликовать опровержения, а также взыскал с них 88 миллионов рублей убытков.

20 августа 2020 года Навальному, который летел из Томска в Москву, стало плохо в самолете, он потерял сознание и впал в кому. В тот же день он был экстренно госпитализирован в одну из больниц Омска, а 22 августа специальным бортом доставлен в берлинскую клинику Charite.

2 сентября правительство Германии со ссылкой на немецких военных медиков заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

7 сентября Навальный вышел из комы.