"Шарите" вернула Пригожину миллион, перечисленный на лечение Навального

Немецкая клиника "Шарите" вернула бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который тот ранее перечислил на лечение блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в компании "Конкорд".

На протяжении всего времени предприятие бизнесмена интересовалось, получило ли медучреждение отправленные деньги. Немецкая клиника молчала. В среду, 16 сентября, "Конкорд" вернули обратно перечисленные средства. В компании предполагают, что это могло быть сделано по двум причинам. Первая заключается в том, что Евгений Пригожин находится под санкциями, вторая — клиника не хочет отчитываться за полученные деньги, а также предоставлять предпринимателю подробности якобы отравления и лечения Алексея Навального.

Пресс-служба компании "Конкорд" отметила, что, по их данным, Пригожин на сегодня является единственным человеком, который финансово помог блогеру.

Во вторник, 15 сентября, Алексей Навальный опубликовал в Instagram первый пост после инцидента в самолете. Блогер пришел в себя, его уже успели навестить члены семьи.