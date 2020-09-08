Михаила Ефремова в СИЗО поместят на карантин

Михаил Ефремов в СИЗО будет помещен на карантин. Об этом сообщили в УФСИН по Москве.

Ефремов при поступлении в следственный изолятор пройдет первичный медицинский осмотр. Его поместят в камеру карантинного отделения, сообщает РИА Новости.

Михаила Ефремова уже доставили в СИЗО № 5, которое находится на Выборгской улице в Москве. В просторечии исправительное учреждение называют "Водник". Оно прославилось благодаря трагическому инциденту — в одной из камер в 2017 году там был найден мертвым исполнительный директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов.

Во вторник, 8 сентября, суд вынес приговор Михаилу Ефремову — 8 лет колонии общего режима. Артист также должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в аварии.

Роковая авария на Садовом кольце Москвы произошла 8 июня. По делу Михаила Ефремова состоялось множество заседаний.

В настоящее время приговор в отношении артиста в законную силу не вступил.