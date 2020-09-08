Эдуард Петров: Пашаева хотят привлечь к ответственности за мошенничество

После приговора артисту Михаилу Ефремову адвокат Эльман Пашаев был вызван на допрос в МВД на Арбате. Там его встретила съемочная группа "Вести. Дежурная часть". Об этом рассказал телеведущий Эдуард Петров в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, некоторые люди считают, что Пашаев взял 2,5 миллиона рублей и не выполнил своих адвокатских услуг. Теперь его требуют привлечь за мошенничество.

"Возможно, ему самому понадобится хороший адвокат", – отметил Петров.

"Он может обратиться к своему коллеге Александру Добровинскому, который точно вытащит его из этой страшной истории", – добавил тележурналист.

Эксклюзивные кадры с Пашаевым показали в эфире программы "60 минут", где он нервно ответил на единственный вопрос, как расценивает обвинения в свой адрес.

Самое главное, что адвокат во время перерыва между допросами отправился в тот же паб, где сидел Ефремов до аварии, чтобы провести там совещание, рассказал Петров. "По-моему, это неэтично", – отметил он.

По информации Петрова, Михаил Ефремов находится в СИЗО-5 – "Водник". В его камере есть два арестанта, также она оборудована видеокамерами круглосуточного наблюдения.

"Поместили его так специально, несмотря на карантинные меры, чтобы не произошло суицида", – пояснил журналист.