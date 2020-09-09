В Петербурге усиливают очистку сточных вод от фосфора и азота

В Петербурге усиливают очистку сточных вод от биогенов – фосфора и азота, из-за которых цветет вода на Балтике.

Как рассказали представители городского водоканала, сейчас ведутся работы по второму этапу реконструкции Северной станции аэрации, передает "Россия 24".

Планируется увеличить мощность очистных сооружений с восьмисот тысяч до миллиона кубометров сточных вод в сутки. Будет установлено современное оборудование для биологической очистки, а кроме того новое оборудование для удаления активного ила со дна отстойников.