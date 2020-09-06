В Волгоградской области строят современные очистные сооружения в рамках нацпроекта "Экология". Новая система позволит втрое снизить сброс городских стоков в Волгу. Благодаря работе станции биоочистки стоки будут попадать в реку уже безопасными.

Резервуары полны – более 400 тысяч кубометров стоков сегодня может принять эта станция очистки на острове Голодном. Важнейший объект коммунальной инфраструктуры появился в середине 70-х. Сооружения и механизмы сильно изношены.

Впрочем, со своей задачей он справляется и сейчас. Контролируют чистоту воды на выходе в лаборатории. Специалистам в этом помогают не только точные приборы, но и крошечные помощники – рачки.

"У нас тест-объекты – дафнии, то есть по ним мы определяем, токсична вода или нет", – говорит химик-аналитик Наталья Попова.

Обновление позволит действующему комплексу отвечать современным стандартам и требованиям очистки. А реализация нового проекта снизит объем сточных вод втрое.

"Проводится два комплекса работ – строительство новых и поэтапная модернизация действующих очистных сооружений. То есть действующие мы не выводим из работы. Они приводятся в соответствие с действующими нормами. Это все производится как в рамках нашей инвестиционной программы, так и в рамках нашего ремонтного фонда", – говорит и.о. главного инженера "Концессий водоснабжения" Дмитрий Лебедев.

На первом этапе подрядчикам предстоит построить более двух десятков объектов – плавающие аэраторы, различные резервуары, воздуходувная станция, а также вспомогательные сооружения. На втором этапе до 2024 года построят здание дисковой фильтрации и механизмы для уплотнения ила. Коррективы в график внесла пандемия. Из-за закрытия границ сдвинулись сроки исполнения контрактов на поставку оборудования.