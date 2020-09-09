Лукашенко: Путин попросил по-отечески поддержать Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о просьбе его российского коллеги Владимира Путина, с которой тот обратился к нему после президентских выборов на Украине. По словам Лукашенко, когда президентом Украины выбрали Владимира Зеленского, Путин попросил Лукашенко "по-отечески" поддержать его.

В интервью российским журналистам, которое транслировал телеканал "Россия 24", Лукашенко отметил, что поддержал Зеленского, и Путин одобрил эту поддержку.

По словам белорусского лидера, Путин сказал ему: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески".

"Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним", – продолжил Лукашенко.

Республика оказала помощь украинскому народу после начала конфликта в Донбассе: в частности, она приняла у себя 160 тысяч беженцев из соседней страны.

Лукашенко выразил сожаление в связи с тем, что "Украина присоединилась к странам Запада". По его словам, заявления, которые последовали из Киева после начала протестов в Белоруссии, были сделаны "под диктовку американцев".

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа. На них, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Штаб его оппонента Светланы Тихановской и другие представители оппозиции итоги выборов не приняли.

28 августа на Украине заявили, что прекращают контакты с Белоруссией. Зеленский не планировал и не планирует общаться с Лукашенко, пока "не убедится в том, что контакты не будут нести для Украины репутационных, моральных и этических потерь".