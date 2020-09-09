В Дагестане невеста разволновалась и умерла незадолго до свадьбы

В Дагестане невеста умерла в день свадьбы, незадолго до церемонии бракосочетания. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, девушка разволновалась и приняла лекарство, но после этого ей стало плохо.

Жительницу села Мургук Сергокалинского района отвезли в больницу, но спасти ее не удалось. По данному факту следственные органы ведут проверку. Точная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что инцидент произошел еще 5 сентября.

7 сентября сообщалось об инциденте со свадебным кортежем в Ингушетии. Там одна из машин кортежа марки Mercedes выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2115. В результате погибли три человека – члены одной семьи.