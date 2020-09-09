"Йокерит" забросил шесть безответных шайб в ворота "Нефтехимика"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Хельсинки. "Йокерит" принимал "Нефтехимик" из Нижнекамска и победил с результатом 6:0.

В первом периоде Джордан Шредер и Микко Лехтонен забросили по шайбе. Во втором периоде Никлас Йенсен, Джордан Шредер и Микко Лехтонен добавили еще три. В заключительном игровом отрезке Ииро Пакаринен установил окончательный результат – 6:0.

Эта победа стала второй для "Йокерита" в новом сезоне. У "Нефтехимика" два очка в трех встречах