ЦИК считает 5% оптимальным размером муниципального фильтра

ЦИК РФ считает оптимальным размер так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов РФ в 5%.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Она отметила, что за минувшие годы в ряде субъектов Федерации размер муниципального фильтра был снижен до 5% и это, по ее словам, оптимальный уровень.

Памфилова напомнила, что в некоторых регионах размер фильтра достаточно высок – 8-10% и она надеется на то, что парламент страны прислушается к рекомендации ЦИК и снизит цифры, чтобы сделать выборы более демократичными.