Первая ласточка "Аэрофлота": между Москвой и Каиром возобновилось авиасообщение

В аэропорту Каира приземлился самолёт из Москвы – это первый рейс после перерыва, связанного с пандемией. Россия постепенно возобновляет международное авиасообщение. В список открытых для полёта стран Росавиация уже включила Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию. Теперь добавили ещё Мальдивы, Объединённые Арабские Эмираты и Египет.

Российский регулярный рейс приземлился в международном аэропорту Каира впервые за полгода. 19 марта в связи с пандемией нового коронавируса, власти Египта закрыли страну. К концу лета правительству республики удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку. "Аэрофлот" запустил три самолета в неделю в Каир. Первый регулярный рейс египетских авиалиний будет направлен в Москву 17 сентября.

Аэробус А320 "Аэрофлота", который носит имя советского физика Сергея Вавилова, приземляется в Каире без задержек. Рейс SU-400 вновь на табло аэропорта египетской столицы.

По прилету всем пассажирам необходимо предъявить результат теста ПЦР на COVID-19, который сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения египетской границы. Справка должна быть на английском языке. Ну и конечно в аэропорту Каира необходима маска.

До пандемии на рейсах Москва – Каир почти всегда был аншлаг. Пассажиры говорят, что первый самолет из российской столицы после возобновления полетов тоже полный.

"Продажи стартовали сразу же после того, как мы получили разрешение на возобновление полетов, то есть всего за 6 дней до вылета. Поэтому говорить о загрузке пока преждевременно", – отметила Юлия Спивакова, пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот".

Египет активно восстанавливает международное авиасообщение. Экономика страны теряет миллиарды долларов из-за пандемии нового коронавируса. Пик пришелся на конец июня, но уже к сентябрю количество новых случаев заражения снизилось практически в 10 раз. Посол России в Египте говорит, что возобновление авиасообщения – шаг своевременный.

"Уровень заражения по официальной статистике находится на низком показателе. За последние 10 дней не более 200 заражений. Для стомиллионной страны это низкий уровень. Мы надеемся – окном в Африку – через Каир и в другие африканские страны", – заявил Георгий Борисенко, посол Российской Федерации в Египте.

При этом консульский отдел российского посольства возобновил выдачу виз гражданам Египта. А этого здесь ждали тысячи молодых людей.

"Мы последние дни буквально пережили шквал звонков, особенно от студентов. Все ждут. Вы знаете, очень большое количество студентов в последние годы едут учиться в Россию. В этом заинтересована как российская сторона, наши вузы, так естественно и ребята, студенты, которые связывают свое будущее с российским образованием – сейчас это хорошая новость для них", – отметил Юсуп Абакаров, заведующий консульским отделом посольства России в Египте.

При этом процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и городами арабской республики на побережье Красного моря до сих пор продолжается. Полеты в Хургаду и Шарм эль-Шейх были приостановлены в 2015 году, после крушения российского аэробуса над Синаем, тогда трагедия произошла в результате теракта. 224 человека погибли.