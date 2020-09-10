Список стран, куда можно улететь из России, стал больше

Список стран, куда можно улететь из России, постепенно становится больше. Так, в четверг возобновляются полеты на Мальдивы, а завтра в Объединенные Арабские Эмираты.

С 9 сентября возобновились полеты из Москвы в Каир. "Аэрофлот" будет туда летать три раза в неделю. К нему с 17 сентября присоединится египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir. Продажа билетов уже открыта. В компании уточняют, что все пассажиры должны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. И их надо сделать не позднее, чем за 72 часа до полета. Из Шереметьево сегодня улетит и самолет в Мале. А с 11 сентября "Аэрофлот" и Emirates отправят путешественников в Дубай. По этим двум направлениям лайнеры будут курсировать дважды в неделю.

Интересно, что с 3 сентября, когда стало известно о возобновлении авиасообщения с этими странами, количество запросов на перелеты только на Мальдивы выросло в шесть раз. Самые бюджетные цены на рейсы выглядят так. Попасть в Каир стоит от 9 тысяч рублей, в Дубай от 12,5, а вот в Мале от 28 тысяч.

Как сообщалось, с 1 августа было возобновлено международное воздушное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Полеты начались из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. С 10 августа стали доступны и турецкие курорты: Даламан, Бодрум и Анталья. Со Швейцарией регулярное авиасообщение возобновилось 15 августа. А с 20 августа расширился и список российских городов, из которых разрешено осуществлять международное воздушное сообщение. Тогда в него вошли Казань, Калининград и Новосибирск.

Выходит, что с августа полеты, как в Россию, так и из страны осуществляют 11 российских и 5 иностранных авиакомпаний. В Росавиации отмечают, что и сейчас продолжаются переговоры с авиационными властями иностранных государств о возобновлении авиасообщения. Кроме того, есть и соответствующее поручение правительства, поэтому в ближайшее время мы можем узнать и о новых открытых границах.