На Лесбосе догорел лагерь для нелегалов

Пожар снова вспыхнул в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос. Огонь охватил те части городка, которые уцелели при первом возгорании.

Около 4 тысяч мигрантов бежали в портовый город Митилини. По пути они бросали в полицейских камни и поджигали траву вдоль дороги. Это привело к возникновению пожаров. Полиция применила против беженцев слезоточивый газ. Но задержания не произвела.

Накануне в крупнейшем лагере для мигрантов на территории Греции произошел пожар. Без жилья осталось почти 13 тысяч человек. Причиной возгорания мог стать предумышленный поджог. Ранее стало известно, что у 35 беженцев обнаружили коронавирус. Власти объявили на острове режим чрезвычайного положения. Он продлится 4 месяца, сообщает телеканал "Россия 24".