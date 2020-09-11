На Лесбос доставили спецназ с водометами

Подразделения спецназа прибыли на греческий остров Лесбос, чтобы пресечь устроенные мигрантами беспорядки. В расположенном там крупном лагере беженцев произошел пожар, и тысячи человек оказались без крыши над головой. После этого и начались волнения.

Как передает РИА Новости, в порт Митилина прибыли два подразделения полиции специального назначения с водометами.

Пожар в центре приема и идентификации мигрантов в Мориа случился 9 сентября. В нем размещались почти 13 тысяч человек. После ЧП люди оказались на улице, и вечером они выдвинулись в город Митилини. Полицию, которая пыталась их остановить, закидали камнями, тогда стражи порядка применили слезоточивый газ.

Местные власти надеются, что подкрепление, высланное на помощь местным полицейским, поможет защитить жителей города. Они также заявляют, что местные жители, недовольные соседством с лагерем, не допустят его восстановления на том же месте.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы протестовать и не позволять машинам проехать в уже сгоревший центр и снова ставить палатки, чтобы все повторилось, – сказал глава общины Мориа Яннис Мастрояннис. – В последнее время мы очень страдаем от постоянных пожаров, краж и так далее".

Тем временем министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис заявил, что власти не обязаны строить дома для мигрантов каждый раз, когда они "сами сжигают лагерь".

"Мне очень грустно видеть это, но мы не можем не думать, что эти люди сами сожгли лагерь", – сказал он.

Помочь беженцам из сгоревшего лагеря вызвались власти ФРГ. Как передает "Интерфакс", Германия примет до 150 детей без сопровождения взрослых. Еще 100-150 несовершеннолетних разместит у себя Франция. Всего страны Евросоюза готовы предоставить убежище четырем сотням детей.

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что ситуация на Лесбосе напомнила о необходимости пересмотреть миграционную политику ЕС. По его словам, 30 сентября Еврокомиссия представит предложения, касающиеся нового соглашения по вопросам миграции и предоставления убежища.