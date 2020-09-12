На Лесбосе мигрантов "угостили" слезоточивым газом

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов, оставшихся без крова после пожара в лагере Мориа на острове Лесбос. Это произошло в ходе акции протеста: полицейские распылили газ, когда некоторые протестующие попытались пройти по заблокированной правоохранителями дороге к городу Митилини.

Сильный пожар возник в крупнейшем на территории Греции лагере для мигрантов в ночь на 9 сентября, передает ТАСС. Лагерь сгорел практически полностью, многие мигранты бежали в окрестные горы. Множество также направилось в город Митилини, но путь туда им перегородили отряды полиции.В результате несколько сотен мигрантов расположились прямо на шоссе.

Предполагается, что возгорание произошло из-за поджогов в ходе волнений мигрантов после объявления о том, что 35 человек в лагере заразились коронавирусом. Заболевших и членов их семей должны были изолировать.

Накануне на Лесбос прибыли подразделения спецназа, которым предстоит пресечь устроенные мигрантами беспорядки. В порт Митилина прибыли два подразделения полиции специального назначения с водометами.