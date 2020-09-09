На острове Лесбос сгорел крупный лагерь мигрантов

На греческом острове Лесбос объявили чрезвычайное положение после пожара в крупном лагере мигрантов, где содержались около 12,6 тысячи человек, сообщает EPT. Полыхающий поселок сняли на видео.

Огонь в лагере "Мориа" вспыхнул около 22:30 8 сентября, через пару часов после того, как власти заявили о необходимости изолировать 35 человек и членов их семей, у которых был диагностирован коронавирус. Вспыхнули волнения, в ходе которых загорелась одна из палаток, а затем огонь перекинулся на другие строения. Стражи порядка не исключают, что причиной стал намеренный поджог, поскольку несколько десятков мигрантов активно препятствовали работе пожарных.

В итоге лагерь сгорел полностью, а его жители, в том числе инфицированные коронавирусом, бежали: некоторые ушли в горы, другие направились в города. На фоне этих сообщений власти ввели на острове режим чрезвычайного положения, дабы предотвратить распространение COVID-19. Беженцам и мигрантам в этих условиях запрещено покидать Лесбос.

В марте текущего года лагерь "Мориа" едва ли не полностью сгорел, но после был возведен заново.