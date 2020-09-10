Пламя Лесбоса раскалило противоречия: единство Евросоюза испытывают беженцы

На юге Европы обострилась ситуация с беженцами. В Италии на Сицилию начали перевозить нелегалов с Лампедузы – остров больше не справляется с наплывом приезжих. А во Флоренции во время встречи с избирателями уроженка Конго напала на бывшего главу МВД Маттео Сальвини – известного противника неконтролируемой миграции. Выкрикивая ругательства, нападавшая сорвала с политика маску, разорвала его рубашку и сдернула с шеи четки. Ее тут же задержали. А власти Евросоюза обещают содействие Греции после пожара в крупнейшем лагере для беженцев на острове Лесбос. Впрочем, помогать готовы далеко не все.

Что-то плохое в лагере для беженцев, рассчитанном на проживание двух тысяч восьмисот человек, где были размещены более двадцати с половиной тысяч, как полагают европейские комментаторы, не могло не случиться.

Ночью в лагере загорелись мусорные баки. С них огонь перекинулся на жилые контейнеры и палатки. Большую часть населения охватила паника. Но, по сообщению властей Лесбоса, были и те, кто активно мешал пожарным локализовать очаги возгорания, что наводит на мысль об умышленном поджоге. Известно, что в последние время обитатели Мории были близки к бунту в связи с режимом изоляции, введенном после того, как у 35 беженцев был диагностирован коронавирус COVID-19. В итоге лагерь прекратил свое существование, а все эти тысячи людей рассеялись по окрестным полям и дорогам.

"Проблема распределения мигрантов – это в первую очередь общеевропейская проблема. Греция уже несет на себе ношу, значительно большую, чем нам может полагаться", – возмущен премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Между тем, жители ближайших деревень, которые за годы соседства с беженцами так и не прониклись к ним симпатией, перегородили подъезды к пепелищу, чтобы помешать попыткам хоть что-то восстановить. Вероятность того, что пожар устроили местные, также не исключена. Однако предъявить обвинение кому-то конкретно вряд ли удастся.

Это алгоритм всего Евросоюза: решать проблему, о которой знали в Брюсселе, да и во всех европейских столицах, теперь надо в авральном порядке.

"Пожар в Мории, – пишут газеты, – это символ провала европейской миграционной политики".

"Два года назад я был в лагере Мория. Это не лагерь беженцев. Это тюрьма. И беженцы содержатся там как преступники. Было очевидно, что все в итоге придет к такой катастрофе. Но ответственные люди в Брюсселе просто ждали, когда это случится", – заявляет министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.

По словам Мюллера, Германия немедленно может принять у себя две тысячи погорельцев. Министр иностранных дел Маас сообщил, что ФРГ предложила Греции оперативную помощь, но в детали того, в чем она заключается, вдаваться не стал.

"Вопрос заключается в том, какую мы сейчас можем оказать помощь? Что случится с беженцами? – задает вопросы министр иностранных дел Германии Хайко Маас. – И я уверен, что Евросоюз несет полную ответственность за решение этих проблем. Мы помогали прежде. Мы поможем и теперь".

В Берлине, Кельне и Гамбурге прошли демонстрации левых сил, выступающих за прием беженцев. Лидер партии "Зеленых" Анналена Баербок и столичный бургомистр социал-демократ Мюллер возмущаются медлительностью федеральных властей.

"Германия должна действовать. Лагерь почти полностью выгорел, люди потеряны, они боятся! И это на европейской земле. Наши ходатайства в Бундестаге о приеме беженцев были отклонены", – разозлена происходящим Анналена Баербок.

"Непонятно, почему федеральный центр не позволяет городам, согласившимся на это, быстро и в духе солидарности оказать помощь и принять беженцев из Мории. У нас есть эти возможности, и наш долг – помогать нуждающимся", – вторит ей берлинский бургомистр Михаэль Мюллер.

Наверняка какую-то часть бывших обитатели Мории Германия приютит. Отсутствие быстрой реакции канцлера Ангелы Меркель может быть связано с нежеланием возбуждать правый электорат "Альтернативы для Германии", но что важнее – с необходимостью в качестве лидера страны, председательствующей в ЕС, обеспечить хотя бы видимость общеевропейского решения.

Есть информация о договоренности между Меркель и Эммануэлем Макроном о том, что Германия и Франция совместно с другими неназванными странами ЕС немедленно заберут из Греции 400 детей. В судьбе беженцев согласна поучаствовать Норвегия. Как заявила ее премьер-министр, страна может принять 50 человек. Масштабы гостеприимства вызвали критику у местной оппозиции, которая назвала эту цифру смехотворной. Получается, по состоянию на данный час, Евросоюз может помочь Греции с размещением 450 человек, а число нуждающихся примерно в тридцать раз больше.

Как утверждает телекомпания ARD, Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер не хотят, чтобы расселение Мории превращалось в проблему Германии. Однако есть у Берлина в Европе такие партнеры, как, например, Польша, которая пять лет ничего не делала в плане размещения мигрантов, и, скорее всего, не будет это делать и дальше. А попытки договориться закончатся как всегда: вместо демонстрации единства, снова выйдет какой-то скандал.