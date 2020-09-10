Он и интернет смотрит: Песков рассказал об источниках информации Путина

Путин обладает всей палитрой информации, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Информацию глава государства получает, по его словам, в том числе и из средств массовой информации: он читает газеты, журналы, предпочитая печатные версии, он и интернет смотрит.

Президент получает дайджесты СМИ и постоянно с ними знакомится. Но сейчас, подавил Песков, СМИ сейчас настолько быстро работают, что по некоторым событиям они опережают информацию, поступающую президенту по линии разных ведомств. "Президент смотрит как электронные версии газет, так и читает бумажные", – цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Зачем Путин читает газеты? На этот вопрос также ответил пресс-секретарь главы государства.

"Любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать, – продолжил Дмитрий Песков. – С моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки. Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете".

Что же касается поддержки действующего политика, то здесь единственным возможным барометром являются не публикации в СМИ, а голоса избирателей. И совсем недавно фактически президенту Владимиру Путину такой косвенный вотум доверия был возобновлен, когда прошло при подавляющем одобрении населения и с очень широким участием населения голосование по инициированным президентом поправкам в Конституцию.