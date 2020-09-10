Наташу Королеву и Тарзана обворовали на 5 миллионов рублей

Российская певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стали жертвами мошенниц. Неизвестные похитили у пары ювелирные украшения на значительную сумму, а также три тысячи евро.

Как сообщает телеграм-канал "112", Сергей Глушко проводил время с двумя женщинами. После совместного досуга пропали драгоценности на пять миллионов рублей, а также несколько тысяч евро.

Исчезновение ювелирных украшений обнаружила Наташа Королева, когда вернулась из отпуска. Семейная пара написала заявлению в полицию.

Глушко и Королева пока никак не прокомментировали появившуюся информацию.

Наташа и Сергей связали себя узами брака в августе 2003 года. У пары есть 18-летний сын Архип Глушко.