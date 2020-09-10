Прививка от коронавируса может стать обязательной для путешествий

Прививка от коронавируса может стать обязательным условием для путешествий. Об этом рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев во время брифинга, посвященного вакцине от COVID-19 "Спутник V".

Возможное введение условия связано с тем, что ПЦР-тесты гарантируют отсутствие заболевания у человека лишь на ограниченный период времени. В аэропортах тем временем пересекаются множество людей со всего мира. Сергей Глаголев отметил, что в такой ситуации более оптимальным подходом было бы введение международных схем вакцинации, свидетельств о перенесенном заболевании коронавирусом, а также подтверждение наличия антител или определенных данных о клеточном иммунитете, сообщает ТАСС.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в столице отменят обязательный карантин для больных ОРВИ и гриппом.