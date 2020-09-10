У резиденции Зеленского проходят протесты украинских ультраправых организаций

У резиденции украинского президента Владимира Зеленского проходят протесты украинских ультраправых организаций. В акции участвуют несколько сотен человек, передает телеканал "Россия 24".

Они перекрыли въезд в резиденцию и вывесили баннеры на ограде. Митингующие выступают против инспекции позиций ВСУ сторонниками непризнанных республик Донбасса. Однако сама проверка уже сорвалась по вине Киева, который не пустил совместную инспекцию в район поселка Шумы.

Договоренность о проверке была достигнута на внеочередном заседании Контактной группы 9 сентября. Однако украинская сторона потребовала от представителя Донбасса справку об отсутствии коронавируса COVID-19, паспорт без упоминания ДНР, а также отсутствия на форме знаков различия ДНР. "Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", – отмечает полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.