Экс-глава офиса Зеленского раскрыл тайны, после которых опасается за свою жизнь

10 сентября украинское Госбюро расследований вызвало на допрос экс-главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Причина — большое интервью, в котором Богдан раскрыл детали работы президентской команды. Нюансы, по мнению оппонентов Зеленского, могут считаться не меньше, чем госизменой. В числе прочего Богдан пролил свет и на проваленную спецоперацию по выманиванию группы российских граждан в Белоруссию.

Четыре с половиной часа бывший глава президентского офиса раскрывал тайны украинской политики. Это сейчас самое резонансное интервью во всем медиапространстве страны — больше миллиона просмотров за сутки.

— Это правда, что американцы недовольны Владимиром Зеленским?

— Я не могу за всех американцев рассказывать. Все наши военные возможности, возможности наших спецслужб — это информация, которой с нами делится международное общество. После "вагнеровцев" кто с нами будет о чем разговаривать?

Речь идет о задержании в Минске группы бывших российских военных — их обвиняли в попытке организовать в Белоруссии массовые беспорядки, но вскоре выяснилось — все это неудачная операция украинских и американских спецслужб.

— Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок.

— Президент сказал, что ничего не было.

— У президента 97 процентов его работы на сегодня — это создание позитивного пиар-образа.

Официальная версия Киева — все это выдумка. После таких откровений Богдан даже опубликовал сообщение, что уезжает из страны:

— В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу.

Но оказалось, что это шутка, а вот вызов его на допрос документально подтвержден повесткой:

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля".

Об этом деле и так всем давно известно, рассказали бывший глава Совбеза и бывший генеральный прокурор Украины.

"Рассекретили эту спецоперацию те, кто слил ее сначала в Минск, а потом и в Москву. Наш враг про нее уже знает все. И, к сожалению, сегодня мы вынуждены делать все, чтобы защитить эти документы, эту работу наших специалистов", — заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Обвиняют в предательстве офис президента Зеленского. Вот что заявил бывший секретарь Совбеза Александр Турчинов:

"Вместо того, чтобы открыть уголовное дело по срыву тяжелой и сложной операции спецслужб, руководство страны начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб врать обществу".

Среди всех этих бывших украинских политиков лучше всех устроился Порошенко — никакой ответственности, а госчиновники по-прежнему бегают к нему за консультациями, притом чаще, чем к действующему президенту. Вот что об этом рассказал Богдан:

— Я не знаю, но слышал, что некоторые чиновники офиса президента часто бывают в "Санаханте", где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто.

Ложь и провокация — устоявшийся стиль украинской политики, в том числе и международной. Вот что, к примеру, Богдан рассказал о переговорах по судьбе Донбасса в Париже

— Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. Мне кажется, что мы его как-то жестко кинули.

— Путина?

— Угу.

— Наобещали одно, а сделали другое?

— Наобещали одно — сделали ничего.

Таким обманом, который только отдаляет наступление мира на Донбассе, Богдан, кажется, даже гордится. Впрочем, в этом дуэте интервьюируемый и интервьюер стоят друг друга. Для телеведущего Гордона предмет особой гордости — работа на украинские спецслужбы. В Сети уже появились бланки с вопросами для его программ, завизированные СБУ.