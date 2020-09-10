После провала спецслужб Украина не пустила инспекцию ОБСЕ в поселок Шумы

Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой Контактная группа договорилась на внеочередном заседании 9 сентября. Об этом сообщил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Причем наблюдателей отказались пускать именно на тот участок, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций.

Вроде бы только-только договорились: буквально накануне, когда на внеочередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе было решено организовать совместную инспекцию в районе поселка Шумы. Но стоило экспертам, в числе которых представители ОБСЕ, прибыть на место, как выяснилось, что пропустить их не могут: справки об отсутствии коронавируса COVID-19 не хватает.

"Украинская сторона не нашла ничего другого, как потребовать от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии COVID-19, паспорта без упоминания ДНР, отсутствия на форме знаков различия ДНР. Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", – констатировал Борис Грызлов.

Причем пропускать инспекторов не захотели именно на том участке, где было зафиксировано создание новых украинских позиций, что грубо нарушает договоренности о прекращении огня.

– Насколько далеко противник?

– 120 метров. Слышно постройку инженерных сооружений, бензопилы.

Попытка скрыть прежние нарушения путем совершения новых – давняя киевская тактика. И это несмотря на то, что перемирие в Донбассе находится едва ли не на личном контроле украинского президента Владимира Зеленского.

"Для него важно перемирие. У него 97% работы на сегодняшний день – это создание позитивного пиар-образа. И перемирие – это самый главный запрос. Выборы же скоро!" – подчеркивает глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Так Андрей Богдан заявил в весьма подробном интервью. О перемирии в Донбассе он заговорил не случайно. Оно вступало в силу в полночь 27 июля. В те же самые дни, если верить этому разговору, должна была состояться грандиозная спецоперация киевских спецслужб, которая якобы проводилась совместно с Вашингтоном под личным кураторством госсекретаря Майка Помпео. И касалась она задержания российских граждан.

– То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы, готовили спецоперацию по выманиванию вагнеровцев вместе с американцами?

⁃ Да.

⁃ Их должны были усадить в самолет в Минске?

⁃ Да.

⁃ Повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться на Украине.

⁃ Да.

"Вагнеровцами" Дмитрий Гордон называет тех самых добровольцев, которых вербовали якобы для охраны неких важных объектов за рубежом. Причем в качестве обязательного условия – называли наличие опыта участия в боевых действиях, лучше всего в Донбассе. Ничего не подозревающие люди присылали резюме, понятия не имея, что отбор ведет не кто-нибудь, а киевская разведка, которая решила найти и наказать защитников юго-востока Украины.

"Там, действительно, была создана в Венесуэле фирма. Набран персонал. Какие-то люди уже поехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги. Они там охраняли эти вышки. То есть, это не просто какая-то там сказка. А если кто-то оттуда проверял: вы работаете? Да, зарплату получаем", – подчеркивает серьезную подготовку операции руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан.

В итоге группа добровольцев приехала в Минск, как промежуточную точку маршрута. Но вместо того, чтобы вылететь в Стамбул, в белорусской столице застряла. И Андрей Богдан берется предположить, почему.

"Ценность этой операции могут оценить специалисты. А ценность пиар-образа он очень хорошо понимает. И вот это перемирие было для него важно. Поэтому он не отменял операцию, насколько я знаю", – отмечает глава офиса украинского президента Андрей Богдан.

– Ее перенесли.

"Я давным-давно уволенный, и не имею никакого отношения. Но из того, что я слышу, что я читаю, что я анализирую, да он попросил ее перенести", – соглашается Богдан.

Операцию, якобы по просьбе презента, перенесли. Важное перемирие в Донбассе было объявлено. Но дальше все пошло не по плану.

"Этой операции больше года. Она суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил", – подчеркнул Андрей Богдан.

– Кто это?

"Это расскажет нам прокурор в этом деле. Очень скоро", подчеркивает глава офиса президента Украины.

Кто именно и куда звонил, теперь уже не столь важно. Россияне, которых по просьбе украинских спецслужб Минск сначала задержал, а потом отпустил, вернулись на Родину. Операция Киева провалилась, это стоило должности главе военной разведке: Василий Бурба был отправлен в отставку, и неприятностей Владимиру Зеленскому – трудно предположить, что Вашингтон на киевскую самодеятельность закрыл глаза.

Зеленский пытался ситуацию исправить: звонил в Белоруссию, просил россиян не отпускать. То есть, как всегда, не исправлял ошибки, а делал новые.

Вот и обнародовавший сенсационные подробности Андрей Богдан вынужден был из страны уехать: говорит, из-за угроз. Государственное бюро расследований уже официально вызывает его на допрос.