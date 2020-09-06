Офис Зеленского отреагировал на приказ Пушилина

В Киеве в воскресенье, 6 сентября, прошло расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу с участием представителей военного руководства страны. Оно было созвано после угрозы главы ДНР Дениса Пушилина отдать приказ о нанесении удара по позициям украинских военных в районе поселка Шумы, где, по его словам, находятся их незаконно возведенные инженерные сооружения.

По итогам этого совещания офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не обнаружила изменений в части позиций Вооруженный сил Украины (ВСУ) в районе поселка Шумы у линии разграничения в Донбассе.

По информации офиса Зеленского, СММ ОБСЕ провела воздушное наблюдение в районе Шум и не выявила никаких изменений в существующих позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. Таким образом, миссия не обнаружила там никаких незаконно возведенных инженерных сооружений, что нарушало был договоренности, достигнутые представителями контактной группы.

Между тем глава ДНР заявил, что после 22 июля, когда была достигнута договоренность о прекращении огня, в указанном районе были незаконно вырыты траншеи. На необходимость их закопать ДНР, по словам Пушилина, неоднократно указывала украинской стороне и на минских переговорах, и по каналам координационного механизма.

В этой связи Пушилин призвал украинскую сторону с 8 утра 7 сентября обеспечить отсутствие личного состава в районе, где планируется нанести удар. Он также обратился к СММ ОБСЕ с просьбой осуществить мониторинг данной операции.

Украинская сторона, реагируя на заявление Пушилина, выступила с инициативой провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в воскресенье, но информации о том, что его проведение согласовано со всеми участниками переговоров, нет, пишет ТАСС.