Донецк обстрелян из гранатометов. Две гранаты из АГС были выпущены по западной окраине города с 929-тысячами жителей. Гранаты были выпущены по поселку шахты "Трудовая". Это второй за сутки обстрел по территории Донецкой народной республики (ДНР). Огонь велся с подконтрольной Киеву Марьинки.

Об обстреле 7 сентября сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). ТАСС напоминает, что с 27 июля в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. /то включает в себя запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также полностью запрещено использование летательных аппаратов, а также ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

При этом ответный огонь, как договорились противоборствующие Киев с одной стороны и Луганск с Донецком с другой, в случае наступательных действий одной из сторон нарушение "режима тишины" допускается только после прямого приказа командования.

При этом Киев на линии соприкосновения обустроил целый ряд новых траншей, воспользовавшись новыми договоренностями по перемирию. Глава ДНР Денис Пушилин обещал дать приказ уничтожить инженерные сооружения украинских силовиков с 8 часов утра по московскому времени 7 сентября. В ответ Киев инициирует внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Донецк дал время самостоятельно Киеву устранить допущенные у населенного пункта Шумы нарушения. Если этого сделано не будет, то народная милиция ДНР угрожает началом операции по разрушению украинских укреплений в 10 часов утра 9 сентября 2020 года.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против Луганска и Донецка, не признавших итоги февральского госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С тех пор было заключено три Минских соглашения по урегулированию ситуации, но стороны конфликта периодически возобновляют перестрелки.